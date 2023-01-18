Sünnetci, "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinde geri bildirimleri paylaştı

Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinin üçüncü toplantısında konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarına ilişkin veli, öğrenci ve öğretmenlerden alınan geri bildirimleri paylaştı.

"Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinin üçüncü toplantısı Bakan Özer Başkanlığında, Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlendi. Toplantıya Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de katıldı. Toplantıda konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle eğitim sistemine devam etmeyen yaklaşık 280 bin öğrencinin takip edilerek eğitime dâhil edilmesinin çok kritik olduğunun altını çizdi ve okula devam etmeyen öğrenci sayısının giderek azaldığını söyledi.

Toplantıda söz alan Sünnetci, Millî Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarına ilişkin veli, öğrenci ve öğretmenlerden alınan geri bildirimleri paylaştı.