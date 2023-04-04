Sünnetçi: "İl genelinde okullarımızın akademik başarısı yükseliyor"

Öğrencilerdeki bu eğilim büyük oranda terk edildi ve bu da akademik başarının yükselmesini sağladı” dedi.

Sünnetçi kentin akademik başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, il genelinde belirli periyotlarla yapılan deneme sınavlarının, akademik başarının yükseldiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi. Sünnetçi, Afyonkarahisar genelinde 2022 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen deneme sınavlarında öğrencilerin ortalamaları 28 net iken, 2023 yılı Nisan ayında yapılan deneme sınavlarında ise bu oranın alama 42 nete yükseldiğini vurgulayarak, “Bu yükselmeyle birlikte Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerinde başarı grafiği artarak birçok ilçe akademik başarı sıralamasında kırmızıdan yeşile döndü. Öğrencilerimiz bilmedikleri sorulara da yanıt veriyor ve cevabı yanlış olan sorular öğrencilerin ortalama netlerini düşürüyor. Öğrencilerdeki bu eğilim büyük oranda terk edildi ve bu da akademik başarının yükselmesini sağladı. Tüm öğrencilerimiz bilmedikleri soruları boş bırakmalılar ve yalnızca bildikleri soruları cevaplandırmalılar bu sayede ortalama akademik başarı yükseltebilecektir.

Bunun yanında il genelinde ve tüm ilçe okullarında yapılan Destekleme Yetiştirme Kursları da öğrencilerin akademik başarılarını arttırıyor. Hafta içi ve hafta sonu yapılan dersler öğrencilerin akademik başarılarının olumlu yönde etkiliyor.