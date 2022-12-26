İhlas Haber Ajansı

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Sünnetçi, saha çalışmalarına devam ediyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğrencilerle bir araya gelerek okul müdürleri ve öğretmenlerin, sıkıntılarını dinleyip, taleplerini alıyor.


Sünnetci, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Sünnetci, okul ziyaretleri çerçevesinde Şube Müdürleri Hayati Duman ve Sezai Keklicek ile birlikte Afyon Lise'si, Kocatepe İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İdareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Sünnetci, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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