Sünnetçi, saha çalışmalarına devam ediyor

Sünnetci, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Sünnetci, okul ziyaretleri çerçevesinde Şube Müdürleri Hayati Duman ve Sezai Keklicek ile birlikte Afyon Lise'si, Kocatepe İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İdareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Sünnetci, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.