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Sünnetci'den personele teşekkür plaketi

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurum çalışanlarına yönelik düzenlenen toplantıya katılarak personele başarılarından dolayı plaket takdim etti.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İl Müdürü Miraç Sünnetci başkanlığında Müdür Yardımcısın Fatih Akçil ve şube müdürlerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda çeşitli değerlendirilmelerde de bulunuldu. Müdür Sünnetci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli yardımcı hizmetler sınıfı personellerine göstermiş oldukları gayret ve başarılı çalışmalardan dolayı plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.


Tören, İl Müdürü Miraç Sünnetci'nin personellerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

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