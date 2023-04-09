Süper Amatör Lig maçında eşine az rastlanan skor

Afyonkarahisar'da Süper Amatör Ligi'nde karşı karşıya gelen karşılaşmada eşine ast bir rastlana skorla maç sona erdi. Emirdagspor karşı karşıya geldiği rakibi Ayvalispor'u 11-1 gibi rekor bir skorla mağlup etti

Süper Amatör Ligi'nin 21. Haftasında Ayvalıspor ile Emirdağspor karşılaşması Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynandı. İlk yarı 5-1'lik skorla bitti Ayvalıspor tek golünü penaltıdan attı. Emirdagspor karşı karşıya geldiği rakibi Ayvalispor'u 11-1 gibi rekor bir skorla mağlup etti.