Şüphe üzerinde üst araması yapılan şahısta eroin ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurarak üst aramasını yaptığı şahsın üzerinde eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı durdurdu. Ardından şahsın üstünde arama yapan ekipler fişek diye tabir edilen içime hazır 0.38 gram eroin ele geçirdi. Olayın ardından şahıs polis tarafından gözaltına alındı.