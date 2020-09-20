Şüphe üzerine durdurulan 3 kişide silah ve uyuşturucu madde çıktı

Afyonkarahisar'da emniyet ekiplerinin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan 3 kişide 2 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Şeyh Şamil Bulvarı ile Gümüşkent mevkisi Çavdarlı köyü yol ayrımında yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, bir miktar esrar ile 11 mermi ele geçirildi. Polis ekiplerinin, F.Ç., Ş.G. ile R.P. hakkında adli ve idari işlem yaptığı öğrenildi.