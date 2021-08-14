İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişi uyuşturucu maddeler ile yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada metanfetamin başta olmak üzere değişik türlerde uyuşturucu maddelere ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada metanfetamin başta olmak üzere değişik türlerde uyuşturucu maddelere ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 7 parça halinde toplam 186.14 gram metamfetamin, 9.19 gram bonzai, 1.20 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan Muzaffer K. (43) ile Abdullah K. (48), isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.