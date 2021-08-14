Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişi uyuşturucu maddeler ile yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada metanfetamin başta olmak üzere değişik türlerde uyuşturucu maddelere ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 7 parça halinde toplam 186.14 gram metamfetamin, 9.19 gram bonzai, 1.20 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan Muzaffer K. (43) ile Abdullah K. (48), isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.