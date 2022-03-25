Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi

Afyonkarahisar'da denetim yapan motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca ile 623 adet mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile değişik çaplarda 623 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.A., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.