Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Afyonkarahisar'da polisi tarafından durdurulan bir araçtan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; iki paket halinde toplamda 72,58 gram eroin maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 0,36 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanıp Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.