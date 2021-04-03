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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 3,54 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 3,54 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir araç içerisinden uyuşturucu madde bulundurduğu şüphesiyle arama yapıldı. Yapılar aramalarda 3.54 gram eroin maddesi ele geçirilirken 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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