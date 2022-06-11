İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüphelenilen araçtan 74.36 gram metamfetamin ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan yol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 74.

36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Afyonkarahisar İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kütahya yolunda yapılan uygulamada şüphelenilen otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 74.36 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet fişek ele geçildi. Olayla ilgili olarak A.G. ve B.Z. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.G. tutuklanırken B.Z. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.