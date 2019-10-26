İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüphelenilen araçtan çok sayıda ruhsatsız tüfek çıktı

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde şüphe üzerine durduruluan bir aracın içerisinde çok sayıda pompalı tüfek ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde şüphe üzerine durduruluan bir aracın içerisinde çok sayıda pompalı tüfek ele geçirildi.


Afyonkarahisar Emniyeti kent merkezi ve ilçelerinde başarılı çalışmalarına devam ediyor. Afyonkarahisar Evciler İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki genel asayiş uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler araç içerisinde yapmış oldukları aramada 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 463 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda tüfek malzemesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.T. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.