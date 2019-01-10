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Şüpheli araçtan sağlığı tehdit eden bakım ürünleri çıktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta sağlığı tehdit eden çok sayıda kişisel bakım ürünü ve deterjan ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, Sinayi Mülkiyet Kanununa aykırı olarak üretilerek satışa hazır hale getirilmiş bin 431 adet deterjan ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak bir şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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