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Şüpheli araçtan taş kokain maddesi çıktı

Afyonkarahisar polisinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 83,34 gram taş kokain maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; 5 paket halinde toplamda 83,34 gram taş kokain maddesi ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonrası 3 şüpheli şahıs “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” yapmaktan adli mercilere sevk edildi. Bir şüpheli şahıs serbest bırakılırken 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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