Şüpheli araçtan taş kokain maddesi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; 5 paket halinde toplamda 83,34 gram taş kokain maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonrası 3 şüpheli şahıs “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” yapmaktan adli mercilere sevk edildi. Bir şüpheli şahıs serbest bırakılırken 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.