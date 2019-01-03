Suriyeli baba kaybolan kızını arıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 2 ay önce kaybolan Suriyeli Busme Gadban'dan şimdiye kadar bir haber alınamazken, kızının hayatından endişe eden baba Ahmed Gadban yardım bekliyor.

13 Kasım 2018 Pazar günü Bekirağa Mahallesi Hacı Ahmet caddesindeki evininin önüne çıkan 18 yaşındaki Busme Gadban'dan günlerdir haber alınamıyor. Kızının zorla kaçırıldığını öne süren baba Ahmed Gadban (55), polis haber verdiğini, yapılan aramalara bir sonuç alamadıklarını anlattı. Çocuğunun hayatından endişe ettiğini söyleyen ve zorla kaçırıldığını iddia eden baba Ahmed Gadban, “Evden çıkan kızım bir süre sonra geri gelmeyince merak ettik. Ben, annesi ve kardeşleriyle aramaya başladık, ama bulamadık. Polise haber verdik. 25 gün sonra, kızımın zorla kaçırıldığını gelen bir telefonla öğrendim. Kızım telefon etti, Afyon'da olduğunu, zorla kaçırıldığını, ankesörlü bir telefondan aradığını söyledi. Bu memlekette biz yabancıyız ve 2 aydır perişan olduk. Benim kızımla ilgili bilgisi olan veya görenler Allah rızası için bana yardımcı olsunlar. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum” dedi.