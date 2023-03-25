Sürü Yöneticiliği Kursu'nda başarı gösteren kursiyerler sertifika verildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ‘Sürü Yöneticiliği Kursu'nda başarı gösteren kursiyerler sertifikalarını aldı.

Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen ‘Sürü Yöneticiliği Kursu' ilçeye bağlı köylerden Uluköy'de yapıldı. Kurs sonunda başarılı olan 27 kursiyere sertifika verildi. Sertifika törenine Kaymakam Vekili Hakan Kara, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Erdoğan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koyuncu, ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Erkam Işık, Uluköy Muhtarı Mevlüt Koç ile kursiyerler katıldı.

Kursta büyük ve küçükbaş hayvan sürülerinin güdülmesinde yapılması gerekenler konusunda uzmanlar tarafında kursiyerlere bilgi verildi.