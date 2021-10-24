Sürücü “8 takla attık burnumuz dahi kanamadı” diyerek kazayı paylaştı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada taklalar atan aracın sürücüsü, kazayı soysal medya hesabından “8 takla attık burnumuz dahi kanamadı” ifadeleri ile paylaştı.

Olay, Sandıklı-Hocalar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evren Orhan idaresindeki 16 BRB 12 plakalı otomobil, Çevrepınar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çevre güvenliğini alarak araç içerisinde bulunan şoför ve yolcuların sağlık kontrolünü yaptı. Araç sürücüsü Orhan ve yolcuların durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olayın ardından sürücü Evren Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çevrepınar köyü yakınlarında aracın kontrolden çıkarak sekiz takla attığını belirterek, araçta bulunan eşi, çocukları ve yeğeninin burnunun dahi kanamadığını kaydetti.