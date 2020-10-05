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Sürücü fren yerine yanlışlıkla gaza basınca faciadan dönüldü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki motosiklete ardından da kaldırım çıkıp çiçek saksılarına çarparak durabildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki motosiklete ardından da kaldırım çıkıp çiçek saksılarına çarparak durabildi. Kaldırımın o esnada boş olması ise olası facianın önüne geçti.


Olay, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi Belediye caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aysel Clara Ç., (21) idaresindeki BC 152 LM yabancı plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Otomobil önce caddede park halindeki 03 ABS 308 plakalı motosiklete ardından da kaldırımların üzerinde bulunan belediyeye ait çiçek saksılarına çarparak durabildi. Fren yerine gaza basarak panikleyen sürücü Aysel Clara Ç., kaza sonra şoka girdi. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaldırım üzerinde bulunan çiçek saksılar, motosiklet ve otomobil hasar gördü.


Polis tarafından yapılan inceleme sonrası kaldırımdaki otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

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