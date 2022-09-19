İhlas Haber Ajansı

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Sürücülere dron destekli gece denetimi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik gece denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik gece denetimi yapıldı. Denetimde alkol, emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.


Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücülere yönelik gündüz gerçekleştirdikleri denetimlere gece de devam ediyor. Dron destekli yapılan denetimde sürücülerin alkol muayenesi ile birlikte emniyet kemeri takıp takmadıkları ve evrak kontrolleri yapıldı. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimde sürücülerin kurallara uydukları belirtildi.

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