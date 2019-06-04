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Sürücülere lokum ikram edildi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde yolculara lokum ikram edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde yolculara lokum ikram edildi.


Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Sandıklı girişinde Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri araçları bayramlaşmak ve lokum ikram etmek için durdurdu. Sandıklı girişindeki uygulama noktasına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve ilçe protokolü geldi. Trafik ekipleri durdurduğu araçlardaki sürücülere hem uyarılarda bulundular hem de bayramlaşarak Sandıklı lokumu ikram etti.


Sürücülerle bayramlaşan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl vatandaşlara da bayram mesajı verdi. Kaymakam Tortop, "Bu bayram gününde hastanedeki hastalarımızı ziyaret ettik. Jandarma Komutanlığında askerlerimizle bayramlaştık, şimdi de trafikte seyri seferde olan vatandaşlarımızla yolcularımızla bayramlaştık. Buradan huzur evine gideceğiz, yaşlılarımız ile bayramlaşacağız. Ben aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah'tan nice bayramlara ulaşmamızı niyaz ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı Mustafa Çöl yaptığı açıklamada, "Bayram sabahında Kaymakamımız ile çeşitli bayram kutlama programlarına katıldık. Şimdi de emniyet personelimiz ile yoldan geçen vatandaşlar ile bayramlaşıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerim ile tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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