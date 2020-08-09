İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi. İlçede yapılan denetimlerde alkollü sürücüye rastlanmadı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik ve asayiş tarafından ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve alkolden kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 22 araç sürücüsü kontrol edilirken, denetimlerde alkolle sürücüye rastlanmadı.


Denetimlerde trafik ekipleri durdurulan araçlarda sürücülere alkollü araç kullanmanın zararlarını anlatarak, ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolü de yaptı.


Denetimde alkol kontrolü yapılan sürücülerden Hasan Elmas, denetimin yerinde bir uygulama olduğunu kaydederek özellikle sürücülerin alkollü olarak direksiyon başına geçmemelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.