İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süslenmiş eşeklerle 23 Nisan kutlaması

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, evlerinden çıkamayan çocuklar için süslenmiş eşeklerin çektiği araçla bir kutlama yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, evlerinden çıkamayan çocuklar için süslenmiş eşeklerin çektiği araçla bir kutlama yapıldı.


Eşekler ve çektikleri araç gelin arabası gibi bir güzel süslendi ve daha sonra da müzik eşliğinde ilçenin mahallelerinde dolaştırıldı. Süslenmiş eşeklerin çektiği aracı arkadan takip eden itfaiye aracından ise müzik sesi yükseldi. Kapılarının önünden geçen süslü eşekleri gören çocuklar ve aileler neşelenirken, çocuklarından mutlulukları gözlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.