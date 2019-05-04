Suyumu Koruyorum Projesi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, çevreye duyarlı ve su tasarrufu konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan Suyumu Koruyorum Projesi'ne yoğun ilgi devam ediyor.

Proje kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisinde öğrenciler ağırlandı. Ticaret Borsası Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte çocuklara su bilinci aşılandı. Küresel ısınma ve artan nüfus ile birlikte azalan su kaynaklarının korunmasına vurgu yapılan ziyarette, öğrencilere; suyun bilinçli ve akılcı biçimde kullanılması gerektiği ve evlerinde su tasarrufuna dikkat çekilerek günümüzde su tasarrufunun ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

Ayrıca, su tasarrufu konulu çizgi film izletilip, hediyeler dağıtıldı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin maskotu Afi ve arkadaşı Susu da ziyaret boyunca öğrencileri eğlendirdi.