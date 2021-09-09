SYDV'den bin 906 öğrenciye eğitim yardımı

SYDV her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu dönemde de öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Afyonkarahisar merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden, hanesinde SGK kaydı bulunmayan dezavantajlı bin 906 öğrenciye 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla öğrenci başına 150 TL olmak üzere toplam 285 bin 900 TL tutarında eğitim materyali yardımı yapıldı.

“Öğrencilerimizin yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz” diyen Vali Gökmen Çiçek, “Hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte bizler de dezavantajlı öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına Eğitim Materyali Yardımında bulunduk. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, her bir öğrencimizin eğitimden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayabilmek için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Geleceğimizin aydınlık yüzü yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için ne yapsak az” diye konuştu.