SYNNADA ismi 21. yüzyılda tescille taçlandı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi 'SYNNADA' ismi ile yaptığı müracaat Türk Patent ve Marka Kurumu'nca onaylanarak 2017/07198 numarasıyla tescil edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun markayı tescillemesiyle 'SYNNADA' ismi artık 29., 30., 35. ve 43. sınıfların tüm mal ve hizmet emtialarında marka ismi olarak kullanılabileceği belirtildi.

Neden SYNNADA?

Şuhut ilçesi yer bilim ve tarih alanlarında yapılan araştırmaların da kanıtladığı üzere Neolitik Çağa uzanan geçmiş medeniyetlerin merkezi ve başkenti olduğu belirtildi. Keza M.Ö. 1180 yılında Frig Krallığı dönemlerinde 'SYNNADA' başkent adı ile tarihe kazınmış, SYNNADA Antik Kenti'ne ait lahitler, sikkeler gibi antik eserlerle günümüze ismini taşıdı. Türk ve İslam yurdu olarak yüzyıllardır Anadolu'nun en eski yerleşkesi olan Şuhut ilçesinin ismi de Bizans döneminde 'Cfut' sonrasında 'Çıfut', Türk hâkimiyetine girdiğinde (1219) İslam askerleri içinde bulunan Şeyh Şuhudi Ömer Efendi'ye izafeten ''Şuhut'' adını aldığı belirtildi.