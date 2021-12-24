Tabiat harikası Akdağ'da kış güzelliği havadan görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sandıklı Şefliği ekipleri tarafından havadan görüntülenen Akdağ, eşsiz bir manzara sunuyor. En yüksek zirvesi 2 bin 446 metre olan Akdağ, etkili olan kar yağışı sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sandıklı Şefliğinde görevli Orman Mühendisi Yasin Ayalp tarafından havadan görüntülendi. Sandıklı ilçesi sınırlarında Kocayaylası ile Denizli'nin Çivril ilçesinde Sığırkuyruğu Yaylası, geniş karaçam, çam ormanları ve meşeliklerine yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Akdağ'a son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla yapay baraj göleti, günübirlik kullanım alanlarına bungalov evler, piknik yerleri ve çocuk oyun alanları yapıldı. Endemik 124 bitkiyi bünyesinde barındıran Akdağ'daki Tokalı Kanyon, zengin yaban hayatında çok sayıda yılkı atları ve kızıl geyikler de turistlerin ilgisini çekiyor.

Kış aylarında kar yağışları sonrası beyabyz gelinliğini giyen Akdağ, buz tutan baraj göleti ve muhteşem manzarasıyla doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına ayrı güzellik sunuyor. Karlar altındaki Akdağ, ihtişamlı doğası ve tertemiz havasıyla kamp yapmak isteyenleri de kendisine çekiyor.