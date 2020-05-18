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Tablet almak için biriktirdikleri harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladılar

Afyonkarahisar’da 2 kardeş kumbaralarında tablet almak için biriktirdiği parayı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı.

Afyonkarahisar'da 2 kardeş kumbaralarında tablet almak için biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.


Cemre ile Enes Mert kardeşle, dedelerinin verdiği harçlıkları tablet almak için kumbaralarında biriktirmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak için tablet alma isteklerinden vazgeçen 2 kardeş, biriktirdikleri paraları kampanyaya destek olmak bağışladı. Vefa Destek Gurubu ekiplerini eve çağıran gençler, dedeleri İsmail Sarlık ile birlikte kumbaralarını ekiplere teslim etti.



Bağış yapmak için biriktirdik


Enes Mert Öner, yaptığı açıklamada 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak için tablet almaktan vazgeçtiklerini söyledi. Öner “11 yaşındayım ve 6'ya gidiyorum. Kumbaranın içinde tam ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Gelen harçlıklarla falan biriktirdim. Bu parayı 19 Mayıs gençleri olarak Korona virüsü nedeniyle çıkan Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak için biriktirdik.” dedi.



Tablet almaktan vazgeçtiler


Dede İsmail Sarlık ise torunlarının verdiği harçlıkları biriktirdiğini söyleyerek şöyle devam etti:


“Torunlarım bana geldi biriktirdikleri paraları korna virüs dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek için bağışta bulunmak istediklerini söylediler. Ben de 'tabi olur, çok güzel olur' dedim ve ekipleri çağırdık. Şimdi paraları teslim ettik. Aslında o harçlıklarla tablet almak istiyorlardı, ama vazgeçtiler bu kararlarından”

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