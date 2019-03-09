Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 79 - Beşiktaş Sompo Japan: 82

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
Afyon Belediyespor: Zelionis 8, Altan Erol 18, Calloway 6, Carter 2, Culpepper 25, Hagins 15, Kerem Gülmez 2, Cevher Özer 3, Dorukhan Engindeniz
Başantrenör: Can Sevim
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 7, Erkan Veyseloğlu 11, Alexander, Can Maxim Mutaf 3, Buva 21, Samet Geyik 3, Burak Can Yıldızlı 8, Gibson 21, Kenan Sipahi 8
Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. periyot: 22-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 45-35 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot: 61-62 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 faul alan: Zelionis (Afyon Belediyespor)
Diskalifiye: Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan)