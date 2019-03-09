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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 79 - Beşiktaş Sompo Japan: 82

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin


Afyon Belediyespor: Zelionis 8, Altan Erol 18, Calloway 6, Carter 2, Culpepper 25, Hagins 15, Kerem Gülmez 2, Cevher Özer 3, Dorukhan Engindeniz


Başantrenör: Can Sevim


Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 7, Erkan Veyseloğlu 11, Alexander, Can Maxim Mutaf 3, Buva 21, Samet Geyik 3, Burak Can Yıldızlı 8, Gibson 21, Kenan Sipahi 8


Başantrenör: Dusko Ivanovic


1. periyot: 22-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)


Devre: 45-35 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)


3. periyot: 61-62 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)


5 faul alan: Zelionis (Afyon Belediyespor)


Diskalifiye: Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan)

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