Takdir alan öğrencilere ayakkabı hediyesi

Afyonkarahisar'da hayırsever bir iş insanı takdir belgesini getiren öğrencilere ayakkabı hediye etti.

Şuhut ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 16 yıldır rutin olarak ilçe genelindeki takdir alan öğrencilere bine yakın ayakkabı dağıtan hayırsever iş insanı Turgay Şanlı bu yılda öğrencileri sevindirdi. İlçede takdir alan öğrenciler, Şuhut ilçe çarşı merkezine gelerek Şanlı'nın dağıttığı ayakkabıları aldılar. Öğrenciler hem takdir hem de ayakkabı hediyesi sevincini yaşadı.