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Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta 1 kişi yaralı kurtuldu.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta 1 kişi yaralı kurtuldu.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar Çevre yolunda meydana geldi. Numan Yetkin'in (23) kullandığı 03 BT 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Şeyma Yetkin (23) yaralandı. Yaralı Yetkin'i araç içerisinden yoldan geçen diğer araç sürücüleri çıkardı. Daha sonra yaralı Yetkin, olay yerine çağrılan ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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