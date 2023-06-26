Takla atan jeepteki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir kara yolu Yaylabağı Belediyesi Termal Kavşağında meydana geldi. Kadın sürücü N.P (19) yönetiminde 06 HV 875 plakalı jeep, Afyonkarahisar istikametinde U dönüşü yapmak isterken sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü N.P (19) ve yanında bulunan Z.P (40) şahıslar yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans ile yaralılar Afyonkarahisar'da hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.