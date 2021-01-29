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Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Aydın köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Aydın köyü istikametine giden Vakit A., idaresindeki 03 AAT 979 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen neden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole girerek takla atıp ters dönerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte Mustafa A., Nuriye A., ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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