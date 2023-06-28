Takla atan otomobilden emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadan çıktı

Afyonkarahisar'da takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemerinin takılı olması sebebiyle kaza yara almadan atlattı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi yakınlarında meydana geldi. M.I.S. yönetimindeki 07 FNF 33 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak yol kenarındaki refüje girip ters dönerek durabildi. M.I.S. emniyet kemerinin takılı olmasından dolayı hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulmayı başardı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.