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Takla atıp şarampole devrilen otomobil sürücüsünü itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilip ters dönen otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilip ters dönen otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Kaza Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 55. kilometresi Sandıklı Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G., yönetimindeki 34 FM 5590 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Ters dönerek durabilen sürücü yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Sürücü B.G., sıkıştığı yerden çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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