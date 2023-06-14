Taksi şoföründen alkışlanacak davranış

Afyonkarahisar'da taksi şoförü tarafından yol üzerinde bulunan 4 bin Euro'nun sahibini polis saatler süren kamera kaydı incelemesi sonucu buldu.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ'da taksi şoförlüğü yapan Emrah Şenlik yolcu almaya gittiği esnada yol ortasında para dolu bir poşet olduğunu fark etti. Aracını durduran Şenlik daha sonra parayı alıp ardından Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Polis ekipleri ise buluntu paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını 2 gün boyunca inceledi. Ardından ekipler araç giriş çıkışlarından paranın Almanya'da çalışan gurbetçi Ercan Dönmez'e ait olduğunu tespit etti. Sonrasında Dönmez emniyete davet edilerek düşürdüğü parası eksiksiz olarak kendisine teslim edildi.

Dönmez, duyarlı bir davranış gösteren taksi şoförüne ve görevini titizlikle yapan polislere teşekkür etti.