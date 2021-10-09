İhlas Haber Ajansı

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Tam 3 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandılar

Afyonkarahisar’da nakotik polisi tarafından yapılan operasyonda durdurulan 3 araçtan birinde 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da nakotik polisi tarafından yapılan operasyonda durdurulan 3 araçtan birinde 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 otomobil Kütahya ve Antalya yolu üzerinde durduruldu. 64 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan Fikret C., Nami Doğan K., Halil İbrahim C. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında adli işlem yapıldığı.

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