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Tandırda çıkan yangın korkuya neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde tandırda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde tandırda çıkan yangın korkuya neden oldu.


Yangın, Karaadilli beldesine bağlı Develi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Develi mahallesinde Bekir Ayyıldız'a ait tandırda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tandırdan çıkan dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmalarının sonucunda yangın söndürüldü.


Olayın ardından inceleme başlatıldı.

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