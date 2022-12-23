Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından 3 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir çok tarihi eser obje, ruhsatsız tabanca, tescilsiz motosiklet ve arama dedektörü ele geçirildi.

Olay Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli T.V., H.V. ve M.V. isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit etti. Bunun üzerine ekipler şahısların müşterek kullandıkları ev ve eklentilerinde arama yaptı. Ekipler, 16 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tescilsiz motorsiklet, 1 adet metal arama dedektörü ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.