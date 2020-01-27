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Tarihi eser kaçakçısı otobüs terminalinde yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, otobüs terminalinde yakalanan bir şüpheli şahsın çantasından çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, otobüs terminalinde yakalanan bir şüpheli şahsın çantasından çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Adana'nın Seyhan ilçesinde ikamet eden S.G. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu ve bunları satmak maksadıyla Adana'dan Afyonkarahisar'a geleceği yönünde bilgi alındı. Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs terminalinde gerçekleştirilen operasyonda, S.G. isimli şüpheli yakalanırken, şüpheli şahısın üzerinde ve çantasında yapılan kontrollerde; 23 adet yüzük, 72 adet metal obje, 2 adet pişmiş toprak figürü, 1 adet bileklik, 1 adet ok ucu, 1 adet yağdanlık, 1 adet gözyaşı şişesi ve 156 adet sikke olmak üzere toplamda 193 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken adli makamlara sevk edildi.

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