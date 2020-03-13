İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi eser niteliği taşıyan kitabı satmak isterken yakalandılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan kitabı satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde; 1 adet, üzerinde kırmızı taş işlemeli ortasında haç işareti bulunan metal çerçeve içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kitap ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslara adli işlem başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.