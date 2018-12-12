Tarihi eser ve gök taşı satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da, çok sayıda tarihi eser ve gök taşını satmaya çalışan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacakları değerlendirilen 3 şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları tespit edildi. Şahısların kullanmakta olduğu araç durdurularak araç içerisinde yapılan aramada; 2 adet tarihi eser kitap, 1 adet Zeus heykeli, 4 parça gök taşı, 2 adet kolye, 4 adet yüzük ve 140 adet sikke ele geçirildi.

Konu ile ilgili o şüpheli 3 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılarak, tahkikatların devam ettiği bildirildi.