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Tarihi eserler ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi’nde yakalanan şüpheli bir şahısın üzerinden 6 tarihi obje çıktı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi'nde yakalanan şüpheli bir şahısın üzerinden 6 tarihi obje çıktı.


İhsaniye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazlıgöl Beldesinde ikamet eden Y.D. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tarihi objeler bulunduğu ve satmak istediği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler YD. İsimli şüpheli takibe alarak şüphelinin üzerini aradı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinden 6 tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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