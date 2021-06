Tarihi Frig Vadisi'nde ele emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

'si tarihi Frig Vadisi'nin bulunduğu İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki açıldı. Açılışı yapılan panoramik sergi büyük ilgi gördü.

Sergi Ayazini köyündeki Ayazhan'da Vali Yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe ve Nurullah Kaya, protokol üyeleri ve yöre halkının katılımı ile gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan Boztepe “Yıl sonu sergisinin Frig Vadisi turizm kuşağında bulunan tarihi dokuda düzenlenmesi bölgenin tanıtılmasına katkıda bulunması açısından son derece yararlı olmuştur. Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ile üretilen El Sanatları ürünlerinden oluşan serginin hayırlı olmasını diliyorum; emeği geçen yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımızın bilinirliğinin arttıracağız”

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Ahmet Akın ise Frigya'nın kalbi olan Ayazin'i köyünde tarihi doku içinde kendi milli kültürümüzü ve Türk insanının hayallerini, duygularını, el emeğini, göz nurunu yansıtan el sanatlarından oluşan sergiyi açmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Akın, “Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımızın bilinirliğinin artmasına, yediden yetmişe her vatandaşımıza ulaşmaya hedeflediğimiz bu hafta ile her zaman her yerde herkes için eğitim felsefemizi tüm Afyonkarahisar halkına duyurmaya çalıştık. Kurum olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında 14 öğretmen, 91 usta öğretici ile meslek edindirme, kişisel gelişim, el sanatları ve görsel sanatlar dallarında 311 kurs açtık. Bu kurslara 4 bin 987 kursiyer katıldı. Şu anda aktif olarak devam eden 131 kursumuza 1953 kursiyerimiz devam etmektedir” dedi.