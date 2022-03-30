Tarihi kalenin kayalıklarında mahsur kalan keçiler 2 saatte kurtarıldı

Afyonkarahisar'da tarihi Karahisar Kalesi kayalıklarında mahsur kalan 7 keçi AKUT ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı.

Karahisar Kalesi'nin kayalıklarında 7 keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan 6 kişilik AKUT Afyonkarahisar ekibi harekete geçti. Olay yerine giden ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kurdukları makara ve halat yardımıyla keçilerin yanına ulaştı. Ardından keçileri tek tek kurtaran ekipler hayvanları sahibi Mustafa Baştürk'e teslim etti.