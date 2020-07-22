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Tarihi kervansarayın taş duvarını sıvayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İhlas Haber Ajansı’nın "700 yıllık kervansarayda ‘tadilat’ skandalı" başlıklı haberinin ardından Afyonkarahisar Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

İhlas Haber Ajansı'nın "700 yıllık kervansarayda ‘tadilat' skandalı" başlıklı haberinin ardından Afyonkarahisar Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, tarihi kervansarayın merdiven kısmındaki taş duvarlara izinsiz uygulamayı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.


Dün İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) "700 yıllık kervansarayda ‘tadilat' skandalı" başlığıyla gündeme getirdiği konunun ardından Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçti. Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla müze müdürlüğü uzman ekipleri tarafından tarihi kervansarayda gerekli incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeye göre, kervansarayın giriş kısmında yer alan merdivenlerin granitle kaplanıp, yığma olan taş duvar kısmının ise tıpkı İHA'nın haberinde gündeme getirdiği gibi çimento ile kaplandığı belirlendi. Konuyla ilgili Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları bilgilendirilerek, izinsiz uygulamayı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

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