Tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'da 1900'lü yılların başında ve daha önceden yapılan tarihi konaklar, evler ve camilerin büyük bölümü 1902 yılının Ağustos ayında çıkan ve 2 günden fazla süren büyük Afyonkarahisar yangınından etkilendi. Bin 200 civarında yapının etkilendiği yangından sonra 1907 yılına kadar mahalleler yeniden yapılandı. Çavuşbaş semti olarak bilinen 'Akmescit' ve 'Tacıahmet' mahallelerini oluşturan konaklardan bugüne kadar ayakta kalan ve onarım görmesi gereken 500 yapı belirlenirken, bunlardan 368'inin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin destekleriyle restorasyonuna başlandı. Nisan 2017'de başlanan çalışmalarda konaklardan 126'sının restorasyonu tamamlandı. Kış ayı ile birlikte restorasyon çalışmalarına ara verilen tarihi konaklarda çalışmalar yeniden başladı. Restorasyon çalışmaları iki aşamalı olarak devam ederken, binanın iç restorasyonu ve dış restorasyonu ayrı ayrı yapılıyor. Tarihi dokusuna tamamen uygun olarak yapılan restorasyonlarda özel kum ve sıva yapılırken, ahşaplarda özel olarak hazırlanıyor.