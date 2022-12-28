Tarım Kredi Kooperatif Marketi İhsaniye ilçesinde de açıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış, Kaymakam Doğukan Koyuncu, daire amirleri ve protokol üyelerince yapıldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Bölge Yöneticisi Emre Akbaş, ilçede açılan market ile kent genelinde şube sayılarını 17'ye çıkardıklarını ifade etti.

Akbaş, 250 metrekare alana sahip markette ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlarla halka hizmet edileceğini kaydederek, vatandaşlara ve protokol üyelerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.