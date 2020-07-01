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Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu ürün alımlarına başladı

Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) tarafından yapılan, Dinar ilçesindeki Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu, bugünden itibaren arpa, buğday ve mısır alımlarına başladı.


Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, yaptığı açıklamada, kentte kazandırdıkları ve faaliyete başlayacak lisanslı depolarının onurunu yaşadıklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bazı zorluklarının yaşandığını dile getiren Mühsürler, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Toplam da 90 bin tonluk bir hedefimiz bulunmaktadır. Dinar bölgemize kurduğumuz 30 bin tonluk tesis ile ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Bu eser yıllarca ülkemize ve bölgemize hizmet verecek büyük bir yatırım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

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