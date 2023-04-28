Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Afyonkarahisar'a geldi

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi hemşehrilerimizle paylaşacağız, hem de onların sorunlarını dinleyeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, toplantı ve ziyaretleri çerçevesinde Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Kirşçi ilk olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Bakan Kirişci'yi, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri katıldı. Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlık, özgürlük, istikrar ve istikbal uğruna ömrünü adamış ve bu konuda her türlü fedakarlığı göstermiş Afyonkarahisar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kirişci, "Bugün 45.'sini gerçekleştireceğimiz sektör buluşması başta olmak üzere bütün etkinliklerle hem Tarım ve Orman Bakanlığı olarak faaliyetleri hemşehrilerle paylaşmış olacağız. Hem onların sorunlarını dinleyeceğiz. Hem de Afyonkarahisar'a ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Hangi katkılar sağlanalabilir? Bu kurumlarda da bir istişare mahiyette görüşmelerimiz olacak. Elbette resmi ziyaretleri de bu çerçevede gerçekleştiriyoruz." dedi.